صندوق النقد يمنح الأردن 384 مليون دولار منتصف أبريل

توقع محافظ البنك المركزي الأردني الدكتور زياد فريز أن يصل العجز في قطاع الكهرباء هذا العام إلى 1.3 مليار دينار (1.08 مليار دولار).

كما توقع محافظ المركزي الأردني حصول بلاده على الدفعة الثانية من تمويل قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 384 مليون دولار منتصف الشهر الجاري.

وأشار فريز في مقابلة خاصة مع "العربية" إلى أن الحصول على القرض كان يحتاج إلى الإصلاح ضمن برنامج وطني للمساهمة في تحقيق الاستقرار المالي والنقدي.

وحول رفع الدعم عن بعض السلع، ومدى وجود توجهات لرفعه عن سلع جديدة، قال فريز: "لم يتم رفع الدعم ولكن تم إعادة توجيه الدعم إلى مستحقيه، والمستحقين حصلوا على فروق الأسعار بعد تعديلها، في اتجاه لتعديل دعم السلع إلى دعم المواطن ليصل إلى المستحقين بشكل حقيقي".