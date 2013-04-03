هشام رامز: تراجع طفيف للاحتياطي النقدي لمصر في مارس

قال محافظ "البنك المركزي المصري"، هشام رامز، إن صفقة بيع "الأهلي سوسيتيه" تم تنفيذها في موعدها، وما دخل للبنك المركزي حوالي 300 مليون دولار، نظراً لتواجد ملاك أجانب في الحصة التي تم بيعها.

وأشار رامز في مقابلة مع "العربية" على هامش الاجتماعات السنوية للهيئات المالية العربية التي استضافتها دبي يوم الثلاثاء، إلى أن الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية بالبنك المركزي سجل تراجعاً طفيفاً خلال مارس مقارنة مع فبراير.

وأكد محافظ "البنك المركزي المصري" أنه يوجد اتجاه للتصالح مع المستثمرين العرب.

وأوضح أن انخفاض الجنيه المصري يعود للمضاربة، ونصح المستثمرين بالاستثمار في أصول حقيقية، مشيراً إلى أن البنك المركزي المصري سيعلن خلال أيام عن أدوات نقدية جديدة للتخفيف من الضغط على الجنيه.