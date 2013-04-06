وزير: المغرب تسلم 900 مليون دولار من حزمة الدعم الخليجي

أكد وزير المالية المغربي نزار بركة حصول بلاده على 900 مليون دولار من إجمالي الدعم الخليجي الذي تم الاتفاق عليه، والبالغ قيمته الإجمالية 5 مليارات دولار على مدار خمس سنوات.

وأوضح في مقابلة خاصة مع قناة العربية, أن السعودية قدمت 400 مليون دولار بجانب 500 مليون دولار من الكويت لمشاريع تنموية.

وتوقع الوزير المغربي أن يتراوح عجز ميزانية البلاد هذا العام ما بين 5 إلى 5.5% تراجعا من مستوى 7 في المئة الذي تم تسجيله العام الماضي 2012.

وقال بركة إن المغرب استطاع إصدار سندات بقيمة 1.5 مليار دولار بفائدة 4.25% لمدة 5 سنوات، وكذلك سندات بقيمة 1.5 مليار دولار لمدة 30 سنة بلغت نسبة الفائدة عليها 5.5%.

وأكد الوزير أن بلاده تدرس حالياً إصدار أول صكوك في تريخ المغرب وذلك بعد أن صادق البرلمان على قانون إصدارها.