البنوان: "زين" الكويتية تدرس فرص توسّع في أسواق عدة

قال رئيس مجلس إدارة شركة "زين للاتصالات المتنقلة" أسعد البنوان: "إن الشركة تدرس توسعات جديدة في أسواق عدة، ومنها السوق الليبية".

وأوضح البنوان في مقابلة مع "العربية"، أن "زين" مهتمة باتجاه ليبيا إلى طرح إدارة شركات الموبايل أمام المستثمرين، مشيراً الى أن لدى "زين" خبرة في هذا المجال نظراً لإدارتها لشركة "زين-تاتش" في لبنان.

وجاء كلام البنوان عقب انعقاد اجتماع الجمعية العمومية العادية للشركة، حيث وافق المساهمون على كل بنود الاجتماع، وأبرزها توزيع 50% نقدي على المساهمين وبواقع 50 فلساً للسهم الواحد للمساهمين المسجلين في سجلات الشركة حتى تاريخ انعقاد الجمعية، وسيتداول السهم غداً من دون أحقية الأرباح. وقال البنوان إن سياسة "زين" مستمرة في التوزيع في السنوات المقبلة، معلناً أن 15 ابريل المقبل هو موعد توزيع الارباح على المساهمين.

خفض رأس المال

وحول مقترح خفض رأسمال شركة "زين" البالغ نحو 1.5 مليار دولار، قال البنوان إن هناك مقترحاً مقدماً من أحد المساهمين في هذا السياق، و"زين" تدرس هذا الخيار. لكن استدرك بأن مجموعة "زين" تملك أصولاً ضخمة في الدول التي تعمل فيها (العراق، السودان، السعودية، الأردن، البحرين، المغرب) ولا يشكل رأسمالها ضغوطاً على المجموعة كونه لا يعبر عن حجم المجموعة وأعمالها.

وتوقع البنوان طرح نسبة 25% من شركة زين العراق للاكتتاب قبل نهاية 2013، وإدراجها في البورصة العراقية، مشيراً الى توقعات بتحقيق عوائد جيدة على المجموعة من خلال الطرح. كما توقع نتائج جيدة لزين السعودية بعد إعادة هيكلة الشركة وزيادة رأسمالها في الفترة الأخيرة.

وقال البنوان إن "زين" واجهت تحديات في الفترة السابقة، منها "التقلب الحاد في أسعار صرف العملات والذي كلف المجموعة ما يقارب من 109 ملايين دولار".

توجهات جديدة

وتحدث البنوان عن استراتيجية "زين" للتركيز على خدمات المعلومات والانترنت في الفترة المقبلة، مشيراً الى أن المجموعة هي أول من أطلق خدمات الجيل الرابع LTE في الكويت والسعودية، والمجموعة مهتمة في مواكبة صناعة الاتصالات وتقنية المعلومات التي تشهد تغييرات جوهرية"، خصوصاً أن حجم الاستثمارات "الضخم" في تكنولوجيا المعلومات من شأنه زيادة عدد الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية على عدد الهواتف وأجهزة الحاسوب التقليدية الى الضعف تقريباً في غضون عام أو عامين.

وعن الأداء التشغيلي لشركات المجموعة في 2012 أوضح ان الاستقرار النسبي كان سمة في العديد من المؤشرات المالية الرئيسية، حيث بلغ حجم الأرباح الصافية في نهاية ديسمبر الماضي 902 مليون دولار بربحية للسهم بلغت 23ر0 دولار.

وأفاد بأن إجمالي حقوق المساهمين بلغ 6.09 مليار دولار في وقت شهدت قاعدة العملاء نمواً بنسبة 6 في المئة لتصل الى نحو 42.7 مليون عميل مقارنة مع عام 2011 الذي بلغت فيه قاعدة العملاء نحو 40.2 مليون عميل فعال.

وكان اجتماع العمومية شهد عدم اكتمال النصاب القانوني اللازم للنظر في جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية والبالغ 75 في المئة، حيث حدد يوم الأربعاء الـ17 من ابريل المقبل موعداً لانعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية.