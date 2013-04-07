محافظ المركزي العُماني يتوقع مواصلة نمو الصيرفة الإسلامية

شدّد محافظ البنك المركزي العُماني حمود الزدجالي في مقابلة مع "العربية" على متانة القطاع المصرفي ومواصلة نمو الصيرفة الإسلامية، مشيراً إلى أن مساهمة مؤسسة التمويل الدولية في رأسمال بنك مسقط تهدف لسد حاجة البنك لتمويل المشاريع الكبرى التي تحتاج لسيولة بالعملة الأجنبية.

وقال الزدجالي إن مساهمة "IFC" في بنك مسقط لدعم قدرة تمويل المشاريع المحلية، لافتاً إلى أن إصدارات البنوك للسندات توفر التمويل للشركات التي تنفذ المشاريع.

وتوقع محافظ المركزي العُماني نمواً أكبر للإقراض البنكي في 2013، نظراً للمشاريع الكبيرة التي يجري تنفيذها.

كما كشف الزدجالي عن نمو الإقراض خلال العام الماضي بنسبة 14%، فيما نمت الودائع بنسبة 14%.

وقال إن "نسبة القروض إلى الودائع عند 80% وهناك إمكانية لزيادتها لـ 87.5%".