"جرير" السعودية تسعى لزيادة شبكتها لـ45 فرعاً بنهاية 2015

ارتفعت أرباح شركة "جرير للتسويق" السعودية في الربع الأول بأكثر من 10% مقارنة مع مستواها قبل عام لتصل إلى نحو 181 مليون ريال، كما قفزت الأرباح بأكثر من 30% مقارنة مع الربع الأخير من العام السابق.

وعزت الشركة نمو أرباحها إلى ارتفاع مبيعات المنتجات الإلكترونية وزيادة عدد الفروع.

وفاقت الأرباح متوسط توقعات المحللين بحسب استطلاع لـ"رويترز" التي كانت عند نحو 176 مليون ريال.

وفي مقابلة مع "العربية"، توقع رئيس مجلس إدارة شركة "جرير للتسويق" محمد العقيل، ارتفاع عدد فروع الشركة إلى نحو 45 فرعاً بنهاية عام 2015، بافتتاح ما يتراوح بين 4 إلى 6 فروع سنوياً، مشيراً إلى أن الفروع الجديدة المقرر افتتاحها خلال العامين الجاري والمقبل تم توقيع عقودها بالفعل، وأماكنها محددة".

وأوضح العقيل أن مبيعات الأجهزة الإلكترونية كان لها دور كبير في نمو الإيرادات، مشيراً إلى أنها تشكل نحو 70% من إجمالي مبيعات الشركة.