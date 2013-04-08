أرابتك تعتزم الدخول في شراكة مع شركة عالمية للنفط والغاز

أكد العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لشركة "أرابتك" القابضة حسن اسميك في مقابلة مع قناة "العربية" نية الشركة تنويع نشاطها عن طريق الدخول في مقاولات النفط والغاز، بالإضافة إلى مقاولات البنية التحتية ومقاولات الكهرباء.

وتوقع اسميك أن تسهم هذه الأنشطة الثلاثة بشكل متساوٍ في عوائد الشركة خلال العامين القادمين.

ولفت إلى أن شركة "أرابتك" القابضة تحاول تنويع أنشطتها بعيداً عن المقاولات لتفادي أزمة 2008، لافتاً إلى أن قطاعات البنية التحتية والكهرباء والطاقة ستكون من ضمن أهداف الشركة.

وقال: "نسعى للدخول في شراكة مع إحدى أكبر شركات النفط والغاز في العالم، أرابتك مهتمة بفرص الاستحواذات. لكننا نفضل المشاريع المشتركة".