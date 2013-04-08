أرباح "السعودي للاستثمار" تقفز 48% في الربع الأول

قفزت أرباح "البنك السعودي للاستثمار" في الربع الأول من العام الحالي بنحو 48 بالمئة، مقارنة مع مستواها خلال الفترة المقابلة من العام الماضي، لتصل إلى 314.3 مليون ريال، لتتفوق بكثير على متوسط التوقعات الذي كان عند نحو 250 مليون ريال.

كما ارتفعت الأرباح بنحو 28 بالمئة، مقارنة مع الربع الأخير من العام السابق. وأرجع البنك نمو أرباحه إلى زيادة دخل العمليات مع نمو الإقراض وكذلك انخفاض المصاريف التشغيلية.

وفي مقابلة مع "العربية"، كشف مساعد المنيفي، الرئيس التنفيذي لـ"البنك السعودي للاستثمار" عن تضمن نتائج الربع الأول لأرباح رأسمالية بقيمة 13 مليون ريال وأعلن عن اتخاذ مخصصات بقيمة 45 مليون ريال.

وأضح المنيفي أن البنك حقق نمواً شاملاً على كافة المؤشرات التشغيلية، وارتفعت الأرباح من كافة المجالات، ليصل النمو في أرباح العملات إلى 100%، بالإضافة إلى نمو كبير في الفوائد.

وأشار الرئيس التنفيذي إلى نمو محفظة الإقراض في "السعودي للاستثمار" بنحو 32% خلال الربع الأول.

