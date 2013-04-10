حلواني إخوان: مبيعاتنا في مصر ساهمت بـ80% من الأرباح

قفزت أرباح شركة "حلواني إخوان" بنحو 71% خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة مع الفترة المقابلة من عام 2012، لتصل إلى نحو 31 مليون ريال، كما ارتفعت الأرباح بنحو 22% مقارنة مع الربع الأخير من العام الماضي.

وأرجعت الشركة نمو أرباحها إلى زيادة مبيعاتها وانخفاض تكاليفها.

وفي مقابلة مع "العربية"، أوضح الرئيس التنفيذي لـ"حلواني إخوان" صالح حفني، أن ارتفاع المبيعات خلال الربع الاول أسهم في خفض التكاليف، مشيراً إلى أن مبيعات الشركة في مصر حققت ارتفاعاً كبيراً خلال الشهور الأخيرة، لتصل إلى نحو نصف إجمالي المبيعات بالتساوي مع المبيعات في السعودية".

وكشف صالح حفني أن مبيعات الشركة في مصر لها دور أساسي في ارتفاع هامش أرباح الشركة بشكل عام، مؤكداً أنها تساهم بنحو 80% من أرباح الشركة، بالرغم من المشاكل التي واجهتها الشركة في مصر فيما يتعلق بتوفير المواد الخام وتأمين العملة.