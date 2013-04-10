221 مليون ريال أرباح "مصرف الإنماء" في 3 أشهر بنمو 47%

ارتفعت أرباح "مصرف الإنماء" السعودي بنحو 47% خلال الربع الأول من العام الجاري، لتصل إلى 221 مليون ريال، مقارنة بأرباح قدرها 150 مليون ريال خلال الفترة المقابلة من عام 2012.

وفي مقابلة مع "العربية"، توقع الرئيس التنفيذي لـ"مصرف الإنماء" السعودي، عبدالمحسن الفارس، استمرار النمو في أرباح البنك خلال الفترات المالية المقبلة، مشيراً إلى أن البنك حقق نمواً قوياً في دخل العمليات، سواء من النشاط الأساسي للبنك في الإقراض، أو من الاستثمار في الصكوك والسندات.

وقال الفارس: "إن مصرف الإنماء وضع استراتيجية منذ 2010 وتستمر حتى 2016، ويتم تحديثها بشكل دوري، ومنذ بدء تطبيق هذه الاستراتيجية يحقق البنك نمواً متواصلاً في عائداته وأرباحه"، مشيراً إلى أن المصرف سجل نمواً في أرباحه خلال 14 فصلاً متتالياً.

وأشار إلى أن البنك لديه مستهدفات محددة للعام 2013، ومن المتوقع أن يحقق نمواً جيداً في العمليات مع افتتاح فروع جديدة، وهو ما سينعكس إيجاباً على العائدات، بما يرجح تحقيق نمو مميز خلال العام الجاري.

وحول مستوى المخصصات خلال الربع الأول، أوضح الفارس، أن تغطية القروض المتعثرة في مصرف الإنماء تبلغ 240%، وارتفعت المخصصات لدى المصرف من 144 مليوناً إلى 332 مليون ريال في الربع الأول.