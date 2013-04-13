الشطي: المعروض في سوق النفط يحدد مسير الأسعار في المستقبل

أكد محمد الشطي، الخبير النفطي الكويتي في لقاء له مع "قناة العربية" أن أساسيات سوق النفط ضعيفة، وتعكسها التعديلات التي قامت بها البيوت الاستشارية المختلفة. وتوقع بدورة أن تبقى الأسعار بحدود الـ100 دولار للبرميل، فيما يمكن أن يتحرك خام البرنت بحدود الـ95 الى 105 دولارات.

وأشار الى أن الأسباب تعود الى ضعف أساسيات السوق، بالنسبة للأداء العالمي، الأداء الاقتصادي الأوروبي، بالإضافة الى التباطؤ في الاقتصاد الصيني والآسيوي بصفة عامة. بالإضافة الى التباطؤ في الاقتصاد الصيني والآسيوي بصفة عامة.

ويرى الشطي أن تخفيض الطلب العالمي، وفقا لوكالة الطاقة الدولية طفيف جداً، أي ما يعادل 40 ألف برميل يومياً، لكن الإشارة هو أن هناك ضعفا في الطلب.

وأضاف أن هناك ضعفا في المنتجات البترولية خصوصاً مع دخول عدد من المنشآت النفطية والمصافي العالمية طور الصيانة. وأشار الى ضعف في أرباح هوامش المصافي في أوروبا وفي آسيا، بالإضافة الى قوة صرف الدولار مقارنة ببقية العملاء مما أدى الى ضعف في السوق، ويبقى المعروض في زيادة عن المطلوب.



ويشار الى أن تزامننا مع تراجعات الذهب، هبطت العقود الآجلة لخام برينت الى أدنى مستوياتها في تسعة أشهر لتصل الى 101 دولار للبرميل، وسط قلق بشأن نمو الطلب العالمي على النفط بعد أن كشفت البيانات عن انكماش مبيعات التجزئة الأمريكية في مارس وتراجع ثقة المستهلكين.

الجدير بالذكر أن وكالة الطاقة الدولية قامت بتخفيض توقعها لنمو الطلب العالمي على النفط للعام الجاري بعد أن قامت معلومات إدارة الطاقة الأمريكية ومنظمة أوبك بالخطوة نفسها.



