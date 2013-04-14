أريفا: برنامج السعودية النووي رسالة لمجتمع الطاقة النفطية

قال الرئيس التنفيذي لشركة "أريفا" الفرنسية، لوس أورسيل، إن شركته تجري مناقشات مع "مدينة الملك عبدالله للطاقة النووية والمتجددة" لفهم متطلباتهم من حيث حجم البرنامج وخاصة تلبية احتياجاتهم من السعودة والكفاءات البشرية، وذلك للمساهمة في برنامجها لتوليد الطاقة وإنها تدرب مهندسين سعوديين استعداداً لإطلاق البرنامج.

وأضاف أورسيل في مقابلة خاصة مع "العربية" أجرتها الزميلة كارينا كامل، من خلال وحدتنا التي أسسناها في الرياض نتواصل مع كل الموردين السعوديين الذين لهم دور مهم في البرنامج"، مؤكداً أن النتائج الأولية مجدية، ولاحظنا نشاطاً وطموحاً خاصة في قطاع النفط والغاز، والشركات المحلية لديها الكفاءات والمهارات".

وقال رئيس "أريفا"، "قمنا بتدريب 60 مهندسا سعوديا لأجل برنامج الطاقة الذرية والمتجددة.

وأكد أن "أريفا" مستعدة لدعم برنامج المملكة للطاقة الذرية والمتحددة، وأنها ترى أن برنامج المملكة رسالة لمجتمع الطاقة النفطية.