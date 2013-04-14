رئيس "توتال": مصفاة الجبيل مكتملة بـ97% وهي قيد الإطلاق

قال الرئيس التنفيذي لشركة "توتال" الفرنسية كريستوف دو مارجري في مقابلة مع قناة "العربية" إن المشروع المشترك مع أرامكو في الجبيل مكتمل بنسبة 97%، وإنه قيد الإطلاق.

وأضاف مارجري: "زرت السعودية في الأيام القليلة الماضية وزرت مشروعنا المشترك مع أرامكو في الجبيل على مدار يومين، نحن لم نقل إن المحطة ستبدأ العمل نهاية 2012، قلنا قبل نهاية 2012، أو 2013".

وأوضح أن "المصفاة تحت التفويض خاصة أنها تكنولوجيا معقدة جداً من الناحية التقنية لذا هذه الامور تتطلب وقتاً للتأكد من أنه عندما يبدأ العمل تعمل كل الوحدات بشكل جيد لتفادي أي مشاكل، وهذا يعني أننا سنبدأ مرحلة إدخال النفط في الأسابيع القليلة القادمة لكي نصل الى معدلات الإنتاج المستهدف 400 ألف برميل نفط يومياً قبل نهاية العام الجاري.

وحول الطلب على النفط توقع مارجري "ارتفاع الطلب على النفط عالمياً، هناك عدة عوامل مؤثرة أحدها ضعف بعض الاقتصادات خاصة في اوروبا وهذا يضغط على الاسعار، ولكن في المقابل التعداد السكاني العالمي في تزايد والكل يحتاج لطاقة وكهرباء، لذا الاساسيات لا تزال قوية وذلك على الرغم من الاستكشافات الجديدة في الولايات المتحدة والتكنولوجيا الجديدة التي تستخدمها شركات مثل توتال وأرامكو السعودية هذا يزيد من المعروض.

وأكد مارجري أن بقاء سعر النفط مستقر يعتبر أمراً إيجابياً بمعنى أن المستهلك لن يواجه بارتفاع الاسعار، وأن السعر كافٍ لدعم الاستثمارات الضخمة التي قمنا بها باحتساب الأمن والبيئية والربحية.

وتوقع أن يظل الطلب على النفط على المدى الطويل مستدام وعلى المدى القريب نتوقع أن يكون سعر البرميل في نطاق 105 – 115 دولاراً للبرميل وهذا نطاق ضيق.