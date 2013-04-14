"مباني" الكويتية تخطط لتكرار تجربة "الافنيوز" بالسعودية

قال المدير العام لشركة "مباني" الكويتية خالد بن سلامة، إن الشركة حققت نتائج جيدة في 2012، حيث بلغت الأرباح الصافية 33.3 مليون دينار (نحو 118 مليون دولار) مقارنة بنحو 20.8 دينار عام 2011، بزيادة نسبتها 60%، في حين حقق السهم الواحد ربحية قدرها 53.28 فلس.

وأضاف بن سلامة في مقابلة مع قناة "العربية"، إن هذه النتائج فاقت التوقعات، إذ بلغ معدل النمو في صافي الأرباح 60% مما يعد قفزة كبيرة مقارنة بالسنوات السابقة ، ويرجع السبب في ذلك إلى عدة عوامل كان أبرزها افتتاح التوسعة الجديدة لمول الافنيوز.

ويعد "الافنيوز" أحد أكبر المولات في المنطقة والاكبر في الكويت، وتعمل "مباني" على تطويره وقد افتتحت اخيرا المرحلة الثالثة منه، وتبلغ المساحة التأجيرية الكلية أكثر من 270 ألف متر مربع.

ويضم حاليا أكثر من 800 محل تجاري، ومواقف سيارات تتسع لنحو 10000 سيارة، في حين تبلغ تكلفة بناء المشروع نحو 300 مليون دينار (أكثر من مليار دولار).

وكشف بن سلامة أن "مباني" تخطط للتوسع في الاسواق العربية وتكررا تجربة الافنيوز، وان السوق السعودية على رأس الاسواق المستهدفة.

وكان مجلس إدارة الشركة اوصى بتوزيع 20 فلس عن كل سهم أرباحا نقدية و 10 % بالمئة أسهم منحة من رأس المال المدفوع كما في 31 ديسمبر 2012 ، وذلك للمساهمين المسجلين في سجلات الشركة بتاريخ عقد الجمعية العمومية.

وقال بن سلامة إن نسبة التأجير الحالية للمساحات في مشروع مول الافنيوز تصل إلى 100%، بينما عدد الزائرين للمول في 2012 فاق التوقعات، ومتوقع ارتفاع العدد في 2013.

وأظهرت البيانات المالية للشركة أنها حققت إجمالي إيرادات تشغيلية بلغ 52.46 مليون دينار كويتي ، ونجحت في زيادة حقوق المساهمين إلى 193.87 مليون دينار كويتي ، في حين نما إجمالي الموجودات بنسبة 25 % ليصل إلى 384.24 مليون دينار.

وزادت الشركة رأس مالها بنحو 5% لزيادة حصة ملكيتها في شركة الري لوجستيكا إلى 98 % لتصبح إحدى الشركات التابعة ، و ذلك من خلال صفقة مقايضة أسهم ، حيث سيتم استغلال الأرض المقام على جزء منها مخازن التبريد التابعة لشركة الري لوجستيكا والتي تبلغ مساحتها نحو 30 ألف متر مربع تقع داخل نطاق الأرض المقام عليها الأڤنيوز بهدف استكمال المراحل المستقبلية.

وفيما يتعلق بأرض السالمية التي تمتلكها الشركة، والتي تبلغ مساحتها 9516 مترا مربعا، فهي في مراحلها القضائية النهائية وتجري الشركة دراسة بهدف تطويرها أو بيعها.