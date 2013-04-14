43 مليار درهم قيمة التعاملات العقارية لدبي في الربع الأول

قال مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي سلطان بطي بن مجرن في مقابلة مع قناة "العربية"، إن التعاملات العقارية في الإمارة نمت بنسبة 63% خلال الربع الأول من العام الحالي، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأضاف بن مجرن أن القيمة الإجمالية للتعاملات العقارية في إمارة دبي خلال الربع الأول من العام الجاري بلغت 43 مليار درهم.

وأضاف أن المستثمرين الخليجيين كان لهم دور كبير في دفع عجلة النمو في عقارات دبي خلال الربع الأول من 2013.

وأكد مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي خلال حديثمه مع قناة "العربية" أن المستثمرين من السعودية، الهند، وبريطانيا قفزوا بالتعاملات العقارية لمعدلات مرتفعة.