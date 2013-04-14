44 مليار ريال التبادل التجاري بين السعودية وفرنسا في 2012

قال الدكتور توفيق الربيعة، وزير التجارة والصناعة السعودي، إن ارتفاع التجارة البينية بين السعودية وفرنسا إلى 44 مليار ريال في 2012، مشيراً إلى أن الميزان التجاري بين البلدين يميل لجانب المملكة بنسبة 60%.

وأضاف الربيعة في مقابلة مع "العربية" على هامش "المنتدى السعودي الفرنسي الأول": "إن فرنسا تعتبر ثامن أكبر دول مصدرة للسعودية، وهي ثالث أكبر دولة مستثمرة في المملكة".

وأكد الربيعة اهتمام الجانب الفرنسي بإقامة مشروعات كبيرة في المملكة، لاسيما في مجال القطارات والبنية التحتية، حيث تم توقيع 3 اتفاقيات مشاريع فرنسية في السعودية، فيما سيتم الإعلان عن 5 مشروعات سعودية سيتم إطلاقها في عدد من القطاعات الاقتصادية في فرنسا".

وقال الربيعة: "إن المملكة هي أكبر جاذب للاستثمارات الأجنبية في المنطقة، ونرغب في علاقات تجارية واستثمارية أكبر مع الدول المتقدمة".