أشرف العايدي: سوق الذهب يمكن أن تشهد "تصحيحاً" إلى 1430 دولاراً

قال أشرف العايدي، كبير استراتيجي الأسواق في "سيتي انكس" في لقاء له مع قناة "العربية"، إن هبوط الذهب لأكثر من 20% ووصوله إلى 1390، أي بنزول بأكثر من 100 دولار جاء بسبب تخوّف الكثيرين من دخول البنوك المركزية مجدداً لشراء الذهب.

وأضاف أنه منذ 3 أشهر عندما نزلت أسهم "أبل" 30- 40% بدأ بعض المستثمرين ببيع وشراء الذهب بهدف جني الأرباح بحوالي 400 – 500 دولار، بهدف تقليل الخسائر من أبل مما اضطرهم لبيع الذهب.

وأشار الى أن قبرص ستكون مجبورة على بيع 500 مليون يورو من الذهب لتحصن تدبير الموارد المالية، ما يشكِّل بدوره مخاوف من أن تضطر دول أخرى في أوروبا الى بيع احتياطاتها من الذهب لتحصِّن ملاءتها المالية.

ويعتقد أنه يمكن أن نقدر نزول الذهب في المرحلة القادمة لحدود الـ1360، حيث يمكن أن تشهد سوق الذهب "تصحيحاً" وعودة إلى 1430 و1450، لكن هناك مخاوف من الصين التي اشترت الذهب على الهامش والذي أدى الى الاضطراب السريع.

وأشار الى أن كل السلع الأولية من معادن نفيسة ونفط في نزول، ما عدا الغاز، حيث إن الخسائر جاءت بمجملها نتيجة البيع الإجباري.

وهوت أسعار الذهب في معاملات، الاثنين، دون مستوى الـ1400 دولار للأوقية، وهو أقل سعر له منذ مارس 2011 مسجلاً 1397 دولاراً، مع قيام المستثمرين بتسييل مراكزهم إثر انخفاض حاد الأسبوع الماضي.

وهبط السعر الفوري للذهب 4.9 بالمئة إلى 1403.90 دولار للأوقية، وهو أقل مستوى له منذ مارس/آذار 2011، فيما هوت عقود الذهب الأمريكية تسليم يونيو/حزيران ستة بالمئة إلى 1411.60 دولار.