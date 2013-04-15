الجزيرة للتكافل التعاوني: سنتحول للربحية خلال عامين

توقع الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة الجزيرة للتكافل التعاوني صقر نادر شاه في مقابلة مع قناة "العربية"، أن تبدأ الشركة في تحقيق أرباح في غضون عامين إلى ثلاثة أعوام.

وأضاف شاه أن بنك الجزيرة سيمتلك 30%، من شركة الجزيرة للتكافل، و30% سيتم طرحها للاكتتاب، فيما يمتلك مؤسسون آخرون باقي الحصص.

وكانت هيئة السوق المالية السعودية قد وافقت على اكتتاب شركة الجزيرة للتكافل التعاوني، حيث سيتم طرح 10.5 مليون سهم من أسهمها للاكتتاب تشكل 30%، من رأس المال بسعر 10 ريالات للسهم، ابتداء من 13 مايو المقبل.

وقال شاه "سوق التأمين السعودية تشهد نموا عاليا جداً في إجمالي الأقساط والتي وصلت إلى 20.8 مليار ريال في 2012، وصافي دخل الشركات ارتفع 82% في 2012، وتحولت 14 شركة إلى الربحية العام الماضي".

وأكد أن بنك الجزيرة يستحوذ على 24%، من سوق التأمين في مجال الحماية والادخار.

وقال بنك الجزيرة إن شركة الجزيرة للتكافل التعاوني ستمارس نشاطها في السوق المحلي برأسمال قدره 350 مليون ريال، وتبلغ ملكية بنك الجزيرة المباشرة 30%، من أسهم الشركة بعد الاكتتاب.