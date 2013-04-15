الطاير: دبي تسعى لخفض الطلب على الطاقة 30% بحلول 2030

أكد نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، سعيد محمد الطاير، في لقاء له مع قناة "العربية" على هامش منتدى دبي الطاقة العالمي، أن الإمارة تعمل على خفض الطلب على الطاقة بنحو 30% بحلول عام 2030، من خلال برامج عدة منها استخدام الطاقة المتجددة والمباني الخضراء، بجانب نشر التوعية لترشيد استهلاك الطاقة والمياه، ما سيسهم بدوره في خفض كبير في الانبعاثات الكربونية.

وأضاف الطاير: "نهدف الى إطلاق وتطوير مشاريع ومبادرات من خلال مركز دبي المتميز لضبط للكربون، من شأنها ان تقلل من الانبعاثات الكربونية".

يُشار الى أن مركز دبي المتميز لضبط الكربون يعمل على آلية التطوير النظيف إلى جانب أفضل الممارسات في مجال خفض الانبعاثات الكربونية في إمارة دبي، وستصبح المبادرة الاستراتيجية التي دشنها المجلس الأعلى للطاقة في دبي، هي الأولى من نوعها بالمنطقة، وستتيح للحكومة وضع حد أدنى لمستويات الانبعاثات اليومية في الوقت الحالي مع تعقب التغيرات في السنوات المقبلة، وفقاً لصحيفة "البيان" الإماراتية.