500 رجل أعمال ومسؤول في أكبر تجمع اقتصادي سعودي فرنسي

استضافت العاصمة الفرنسية باريس مؤخراً 500 رجل أعمال ومسؤول سعودي وفرنسي في أكبر تجمع اقتصادي سعودي فرنسي جمع بين وزير التجارة والصناعة السعودي ونظيرته الفرنسية.

وشهدت العاصمة الفرنسية فعاليات "المنتدى السعودي الفرنسي الأول"، الذي نظمته وزارة التجارة والصناعة السعودية بالتعاون مع وزارة التجارة الخارجية الفرنسية، ولجنة التجارة الدولية في مجلس الغرف السعودية، إضافة إلى مجلس الأعمال السعودي الفرنسي.

وافتتح المنتدى وزير التجارة والصناعة السعودي الدكتور توفيق الربيعة مع نظيرته الفرنسية حيث ناقش رجال الأعمال وكبار المسؤولين الفرص الاستثمارية المتاحة في مجالات مختلفة منها النقل والصناعة والماء والكهرباء والطاقة النووية والبنى التحتية والتعليم والصحة.

وتسعى فرنسا للحفاظ على موقعها الأول أوروبيا والثالث عالمياً من حيث الاستثمارات المباشِرة للمملكة والتي تجاوزت قيمتها 15 مليار دولار العام الماضي، وهو ما أكده حفل استقبال خاص في قصر "إليزيه" أعده الرئيس الفرسي للوفد السعودي.



وتضاعف حجم التبادل التجاريِ بين البلدين على مدار الخمس سنوات الماضية ليبلغَ 8.7 مليار يورو العام المنصرم، كما أن 70 شركة فرنسية عاملة في المملكة بنحو 20 ألف موظف.

وشددت وزيرة التجارة الخارجية الفرنسي على تميز الشركات الفرنسية ِ في مجالات النقل والطاقة النووية والمتجددة والصناعات الغذائية.

وعلى هامش المنتدى منحت هيئة الاستثمار السعودية تراخيص لأربعِ شركات فرنسية لممارسة العمل في المملكة في مجالات صناعية وإدارية وفي مجالِ الطاقة النووية والمتجددة وصناعة الأسلاك الكهربائية وتقنية المعلومات.

وقال جان بيريل رئيس مجلس إدارة "Medef" التي تعد بمثابة عرفة تجارة فرنسية "إنه من المعروف أن فرنسا رائدة عالميا في عدة مجالات منها الطاقة النووية والصناعات الغذائية والنقل كما أن الشركات الفرنسية تتمتع بخبرة على مستوى عالٍ في تحلية المياه".