الخضري: 40% من تمويل "السعودي الهولندي" لتجديد تسهيلات

قال الرئيس التنفيذي لشركة "أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري"، فواز الخضري: "إن اتفاقية التمويل التي وقعتها الشركة مع البنك السعودي الهولندي، بقيمة إجمالية بلغت 1.041 مليار ريال، تتضمن تجديد لتسهيلات ائتمانية قائمة بحصة تشكل 40% من إجمالي المبلغ.

وأوضح الخضري في مقابلة مع "العربية" أن الحصة المتبقية تمويلاً جديداً لمشاريع جديدة وبعضها ضمانات لمشاريع أخرى، مشيراً إلى أن معدل التسعير متقارب مع أسعار السوق.

وتشمل التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل البنك السعودي الهولندي على ما نسبته 52% من قيمة التسهيلات كقروض بنظام المرابحة والتورق، وما نسبته 48% من قيمة التسهيلات كضمانات متعددة الأغراض واعتمادات مستندية.

وذكرت الشركة أن مدة حدود التمويل تتراوح بين 24 و60 شهراً وفقاً لمدد المشروعات الممولة المختلفة، مشيرة إلى أنه سوف يتم سداد التسهيلات بنظام المرابحة والتورق على أقساط شهرية تتراوح بين 420 ألف ريال و13 مليون ريال لكل شهر.

ووقعت شركة "الخضري" الأحد الماضي مذكرة تفاهم مع شركة "أبوشريخ للمقاولات" الأردنية، بغرض التعاون للتأهل والتقدم بعرض لمشروع تطوير طريق (الزرقاء - الأزرق – العمري) بالمملكة الأردنية الهاشمية.

وأوضح فواز الخضري أن هذه هي المرة الأولى التي تتقدم فيها الشركة للتأهيل في مشاريع بالمملكة الأردنية، وإن كان لها تجارب سابقة في لبنان وإفريقيا.

وأشارت شركة "الخضري" إلى أن سداد تسهيلات بعض المشاريع الممولة سوف يتم عند تحصيل عوائدها.