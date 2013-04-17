الصحراء للبتروكيماويات: 3 مشروعات تبدأ الإنتاج في 2013

قال الرئيس التنفيذي لشركة الصحراء للبتروكيماويات صالح باحمدان إن ثلاثة مشاريع جديدة تابعة للشركة ستبدأ الإنتاج في 2013.

وتوقع باحمدان في اتصال هاتفي مع قناة "العربية" أن تحقق الشركة خلال الأرباع القادمة أرباحاً مماثلة لتلك التي حققتها في الربع الأول من 2013.

وتضاعفت أرباح شركة الصحراء للبتروكيماويات خلال الربع الأول من العام بنحو ثلاث مرات مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي لتسجل 125 مليون ريال، كما قفزت الأرباح بـ95%، مقارنة مع الربع الأخير من العام الماضي.

وقال باحمدان "لا صيانات دورية متوقعة في 2013، باستثناء الصيانات العامة والتي لا تؤدي إلى توقف كامل للمصنع".



وأرجعت الشركة ارتفاع أرباحها إلى تحسن أداء مصنع الواحة وتحسّن نتائج الشركات الزميلة.

يشار إلى أن الشركة حققت ربحاً تشغيلياً في الربع الأول، مقابل خسارة كانت قد تكبدتها خلال الربع الأول من العام السابق.

ولفت باحمدان إلى أن تراجع أسعار اللقيم في الربع الأول من 2013، دعم أرباح الشركة، حيث تراجعت الأسعار بنحو 30 دولاراً.