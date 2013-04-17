المخاوف التضخمية تتصاعد نتيجة سياسات التحفيز النقدي

تأججت من جديد المخاوف التضخمية بعد إطلاق البنك المركزي الياباني جولة تيسير كمي هي الأضخم في تاريخه. إضافة إلى توقعات حول جولات جديدة قادمة من قبل بنك إنجلترا.

وأظهر محضر اجتماع بنك إنجلترا تأييد محافظ البنك، ميرفن كينغ، لمزيد من الإجراءات التحفيزية. ويأتي هذا في ظل ارتفاع نسبة البطالة في بريطانيا بنهاية فبراير إلى 7.9%، لتأتي أعلى من التوقعات.

وفي ضوء السياسات النقدية التحفيزية أو ما يعرف بالتيسير الكمي، التي اتبعتها العديد من البنوك المركزية الكبرى بعد الأزمة المالية عام 2008، يساور البعض من جديد مخاوف حول أثر تلك السياسات على نمو مستويات التضخم وخروجها عن السيطرة، حيث يرى هؤلاء أن البنوك المركزية تخلت عن أهم أهدافها وهو استهداف نسب تضخم محددة.

كما تعالت الأصوات المتخوفة في اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي الأخير، حيث آثر عدد من مسؤولي الفيدرالي التخارج من برامج شراء السندات قبل نهاية العام الجاري، بغض النظر عن تحسن مستويات البطالة أم لا.

ويؤكد الفريق الممانع لسياسات التيسير الكمي أنها تؤخر قيام الحكومات بما يلزم على صعيدي التقشف المالي والإصلاحات الاقتصادية الهيكلية المطلوبة.

إلا أن صندوق النقد الدولي أعرب مؤخراً عن عدم قلقه من أثر أي تحفيز نقدي قد يفوق الحاجة على مستويات التضخم، ويراه بسيطاً في أسوأ الأحوال، شرط بقاء توقعات التضخم طويلة الأجل ثابتة، وهذا يعتمد بشكل كبير بحسب المؤسسة الدولية على استقلالية البنوك المركزية.

وقد كان لمديرة صندوق النقد الدولي، كريستسن لاغارد، تصريحات إيجابية حيال قرار المركزي الياباني الأخير، واصفة إياه بأنه خطوة مرحب بها، لكنها في الوقت نفسه حذرت من أن للسياسة النقدية حدوداً، وأنها وحدها غير قادرة على تحمل كل المسؤوليات.

لكن على الرغم من اتخاذ صندوق النقد الدولي موقفاً معلناً وداعماً لسياسات التحفيز النقدي في الجدل القائم حول التيسير الكمي وآثاره التضخمية، فإن المؤسسة الدولية تحذر من أن سياسة التيسير قد تخلق فقاعات سعرية في بعض الأصول قد لا تظهر في مؤشرات التضخم الاستهلاكية، لكنها قادرة على زعزعة استقرار النظام المالي برمته. وفقاعة سوق السكن لا تزال راسخة في أذهان الجميع.