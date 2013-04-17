اندماج "حبيب الملا" مع "بيكر أند ماكينزي" يكتمل في فاتح يوليو

أكد الدكتور حبيب الملا - رئيس وشريك إداري في مكتب "بيكر أند ماكينزي حبيب الملا" للمحاماة، أن "إجراءات الاندماج ستكتمل في الأول من يوليو المقبل، بعد إنهاء عمليات تأهيل كافة العاملين في المكتب لإتمام عملية الاندماج، مشيراً إلى أن القيمة المضافة ستكون كبيرة لعملاء المكتبين في كافة أنحاء العالم.

وأوضح الملا في حديث مع "العربية"، أن الاندماج سيقدم الخبرة المحلية والعلاقات في السوق الإماراتية للطرف الأجنبي في حين سيستفيد الطرف الإماراتي من الخبرة الواسعة لمكاتب "بيكر أند ماكينزي" المنتشرة حول العالم، والتي تصل إلى 73 مكتباً موزعة على 45 دولة.

وأكد الملا أن "بايكر أند ماكينزي" يعتبر أكبر مكتب للمحاماة في العالم ويضم نحو 4200 محام، وبلغ إجمالي الدخل نحو 2.3 مليار دولار.

وأشار إلى أن العملاء داخل الإمارات العربية المتحدة سيستفيدون من هذا الانتشار الدولي لشبكة المكاتب في مجموعة ضخمة من المسائل القانونية مثل إعادة هيكلة الشركات والاستشارات في مجال الضرائب والطاقة النظيفة وغيرها في أي مكان حول العالم.

وقال الملا "إن الاندماج مع "بايكر أند ماكينزي" سيفتح آفاقا واسعة أمام طلبة القانون في الإمارات للعمل والتدريب في مكاتب الشركة حول العالم.