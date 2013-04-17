"أرابتك" تؤسس شركة مشتركة مع "سامسونغ" الكورية

أعلنت كل من "أرابتك القابضة" الإماراتية، و"سامسونغ الهندسية" التي تعتبر أول وأضخم شركة هندسية في كوريا، عن توقيع مذكرة تفاهم لمشروع مشترك بين الشركتين (JV Company)، الشركة الجديدة ستتولى بشكل حصري تنفيذ مشاريع ضخمة في قطاع النفط والغاز والطاقة والبنية التحتية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ووفقاً لبيان صحافي حصلت "العربية.نت" على نسخة منه، سيطلق على شركة المشروع المشترك والتي سيتم تأسيسها في أبوظبي وستتخذ منها مقراً لها، اسم "أرابتك – سامسونغ الهندسية"، وستمتلك أرابتك حصة فيها نسبتها 60%، فيما تمتلك سامسونغ الحصة المتبقية والبالغة 40%. وسيضم فريق إدارة الشركة مجموعة من المديرين المتمرسين الذين سيتم انتقاؤهم من كل من شركتي أرابتك وسامسونغ الهندسية.

وستستفيد الشركة الجديدة من شبكة أعمال أرابتك الواسعة في المنطقة ونخبة مديري المشاريع لديها وتمرس فريق عملها، فضلاً عن سجل الشركة الحافل بإنجاز المشاريع الإنشائية المعقدة تقنياً في شتى أرجاء المنطقة. كما ستستفيد الشركة من قوة مركز سامسونغ الهندسية في قطاع النفط والغاز والطاقة والبنية التحتية وسجل نجاحاتها الحافل في تنفيذ العديد من المشاريع المعقدة والصعبة. وستستفيد الشركتان معاً من حشد قوتهما الشرائية مما سيحسن ربحية المشاريع.

وتمتلك سامسونغ الهندسية سجل مشاريع قيد الإنشاء أو مخطط تنفيذها بقيمة 10 مليارات دولار في قطاعات النفط والغاز والطاقة والبنية التحتية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ووفقاً لشروط الاتفاقية، سيدخل طرفا الشراكة الجديدة معاً وبشكل حصري في مناقصات لعقود منتقاة ومتفق عليها في مجال النفط والغاز والطاقة والبنية التحتية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وستركز الشركة الجديدة أعمالها على المشاريع الضخمة التي تتراوح قيمتها ما بين 3 و10 مليارات دولار ضمن هذه القطاعات، والتي من المتوقع لها أن تشهد زخماً متزايداً خلال العام الجاري والسنوات المقبلة.

ومن المتوقع أن يرتفع حجم الإنفاق على المشاريع الضخمة في قطاعات النفط والغاز والطاقة والبنية التحتية خلال العام الحالي والمستقبل بشكل ملحوظ، حيث تقدر قيمة أكبر 50 مشروعاً في طور التخطيط أو قيد التنفيذ، بنحو 1.56 تريليون دولار، أي بزيادة نسبتها 42% عن العام المنصرم.

وقال حسن عبدالله اسميك، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة "أرابتك": "ستتمتع شركة أرابتك - سامسونغ الهندسية بمكانة مميزة تمكنّها من الاستفادة من الفرص الاقتصادية الكبيرة في مجالات النفط والغاز والطاقة والبنية التحتية، حيث تُعد سامسونغ الهندسية بالفعل الشركة الرائدة في عقود أعمال مقاولات الهندسة والتوريد والإنشاء في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وسنتمكّن بفضل خبراتها وسجلها الحافل من تنفيذ المشاريع الضخمة بنجاح، فهي الشريك المثالي لتحقيق أهداف أرابتك الاستراتيجية بهذا المجال".

ومن جانبه، قال تشان- كو بارك، الرئيس التنفيذي لشركة "سامسونغ الهندسية"، تقوم شركة سامسونغ الهندسية حالياً بتنفيذ مشاريع ضخمة بقيمة 9 مليارات دولار في الإمارات العربية المتحدة، ونتطلع لتوسيع وتعزيز حضورنا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من خلال هذا المشروع المشترك، كما نتطلع للمساهمة الفاعلة في تطوير نمو المجتمع المحلي في دولة الإمارات العربية المتحدة.