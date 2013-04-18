الفهيم: بناء 70% من الواجهة البحرية في جزيرة "السعديات"

أكد أحمد الفهيم، المدير التنفيذي للتسويق والاتصالات والمبيعات لشركة تطوير الاستثمار السياحي، أنه تم بناء 70% من الواجهة البحرية في جزيرة "السعديات"، بالإضافة إلى اكتمال المرافق المحيطة بالشاطئ و"مونتي كارلو بيتش".

وأضاف أنه تم طرح مشروع جديد للشركة، والذي يحوي 77 فيلا قيد الإنشاء، ما يؤكد رغبة الشركة القوية في المزيد من الخطط الاستثمارية الجديدة، خصوصاً مع تحسّن أداء السوق والعودة لفترة الانتعاش العقاري.

وأكد الفهيم أن العوامل الجاذبة للاستثمارات تحددها وجود السيولة في السوق ورغبة الناس في الاستثمار بسلع تعود عليهم بمردود قوي، بالإضافة إلى الأسعار التنافسية للشركة مقارنة بسوق أبوظبي.

وأضاف أن الأسعار المطروحة حالياً تتراوح بين 6 و8 ملايين درهم للفيلا، مؤكداً أن الأسعار مناسبة لقيمة ونوعية العقارات المعروضة، والتي شهدت إقبالاً كبيراً من المستثمرين، خصوصاً مع تزايد افتتاح المتاحف في المنطقة الثقافية في السعديات، وأهمها متحف "اللوفر أبوظبي" في عام 2015 .

ومن جهة أخرى، أوضح أن نسبة الإشغال في الشقق الفندقية "سانت ريجيس" وصلت 100%، والبالغ عددها 259 شقة، مضيفاً أنه وصل عدد القاطنين فيها أكثر من 747 شخصاً.

