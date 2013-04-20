الزامل: تراجع سعر صرف الجنيه دعم صادرات الشركة من مصر

كشفت نتائج شركة الزامل للاستثمار الصناعي (الزامل للصناعة) السعودية، عن تحقيق صافي ربح خلال الربع الأول من 2013 بلغ نحو 62.7 مليون ريال، مقابل 37.5 مليون ريال للربع المماثل من العام 2012، بارتفاع قدره 67.1% ومقابل 61.4 مليون ريال خلال الربع السابق (الرابع) بنحو قدره 2.1%.

من جانبه أكد الرئيس التنفيذي لشركة الزامل للصناعة عبدالله الزامل في مقابلة خاصة مع قناة "العربية"، أن قطاع الحديد هو المصدر الأول لأرباح الشركة، مشيراً إلى نمو صادرات الشركة من مصر نتيجة لضعف الجنيه خلال الربع الأول.

وأوضح عبدالله الزامل أن تراجع سعر صرف الجنيه المصري دعم صادرات شركة الزامل من مصر إلى الأسواق الإفريقية والأوروبية من 40% من حجم الإنتاج الكلي، إلى نحو 65% من حجم الإنتاج حالياً مع بدء تحسن الأوضاع في السوق المصرية.

وأشار الزامل إلى أن الطلب في المنطقة ما زال صحيا إلى جانب الإنفاق على المشاريع الحكومية، لافتاً إلى أن توطين العمالة سيؤتي ثماره على الشركات المحلية في المدى المتوسط والطويل.

وأرجعت الشركة سبب تحسن نتائج الربع الأول مقارنة بالربع المماثل من العام السابق إلى ارتفاع المبيعات وتحسن في الهوامش في قطاعات الحديد والتكييف والخرسانة في السعودية والخارج.

وعزت سبب تحسن نتائج الربع الأول مقارنة بالربع السابق الرابع من العام 2012 إلى انخفاض في التكاليف ومخصص الزكاة.

وبلغت ربحية السهم الواحد خلال ثلاثة أشهر 1.04 ريال، مقابل 0.63 ريال للفترة المماثلة من العام 2012.

وفي السياق قفز سهم الزامل للصناعة في تعاملات سوق الأسهم السعودية اليوم بنسبة 7.6% ليصل إلى سعر 38 ريالاً، في أعقاب إعلان الشركة عن أرباح قوية، ونمو كبير في أعمال الشركة في مصر.