الصيانة تساهم في انخفاض أرباح "سبكيم" 58% في الربع الأول

تراجعت أرباح الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات (سبكيم) خلال الربع الأول من العام الجاري، بنحو 58%، مقارنة مع الفترة المقابلة من العام الماضي لتصل إلى 65 مليون ريال. كما سجلت الأرباح تراجعاً حاداً بـ59%، مقارنة مع الربع الأخير من العام 2012.

وجاءت الأرباح دون متوسط توقعات المحللين الذي كان عند حوالي 118 مليون ريال.

وعزت الشركة تراجع أرباحها بشكل رئيسي إلى انخفاض الإنتاج نتيجة أعمال الصيانة الدورية في بعض المصانع، إلى جانب ارتفاع أسعار اللقيم.

وفي لقاء مع "العربية" توقع الرئيس التنفيذي لشركة "سبكيم" أحمد العوهلي، تحسن أداء الشركة وأرباحها خلال بقية هذا العام بدعم من عودة المصانع للعمل بكامل طاقتها.

وأشار إلى أن الصيانة التي تم الانتهاء منها تجعل مصانع الشركة تعمل لمدة لا تقل عن عام ونصف دون الحاجة لصيانة جديدة، بعد أن تسببت في انخفاض إنتاج الشركة بشكل عام خلال الربع الأول بنحو 30-35% من إجمالي الإنتاج.

وأوضح العوهلي أن أسعار اللقيم سجلت ارتفاعات محدودة خلال الربع الأول بنسبة 2-4%، مقارنة بالربع الأخير من 2012، متوقعاً أن لا تشهد هذه الأسعار استقرارا خلال الربعين الثاني والثالث.