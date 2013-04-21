عبدالله بن محفوظ: قلقون بشأن تداعيات قانون الضرائب المصري

أكد عبدالله بن محفوظ، رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري، في لقاء له مع قناة "العربية" على هامش منتدى جدة التجاري أن اجتماع مجلس الأعمال القادم سيبحث مع الوفد المصري برئاسة حسن مالك مدى انعكاس التعديلات في قانون الضرائب على الاستثمارات السعودية في مصر وأثره على الاستثمارات الحالية.

وأضاف أن مجلس الأعمال قلق بشأن تداعيات قانون الضرائب المصري المعدّل. وأضاف أن السعودية تعد أكبر مستثمر في مصر على مستوى العالم، حيث بلغت الاستثمارات السعودية في مصر 27 مليار ريال.

ومن جهة أخرى سيناقش الاجتماع توجّه الجانب المصري، هيئة الاستثمار، ووزارة الاقتصاد بالنسبة للاستثمارات السعودية، بالإضافة إلى مناقشته للقضايا العالقة لاستثمارات سعودية كـ"عمر أفندي"، "أجواء"، "كعكي"، "شربتلي".