رئيس موبايلي لـ"العربية": سنلتزم بقرار تقنين واتس آب وسكايب

قال الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة اتحاد اتصالات "موبايلي" ناصر الناصر في مقابلة مع قناة "العربية"، إن الشركة ستلتزم بما ستقرره هيئة الاتصالات السعودية بشأن تقنين استخدام "واتس آب" و"سكايب" و"فايبر"، مشيراً إلى أنه توجد مفاوضات حالياً بين شركات الاتصالات والهيئة.

وفيما يتعلق بمطلب هيئة الاتصالات بإلغاء خدمة التجوال المجاني قال الناصر إن المفاوضات جارية أيضاً مع الهيئة لاختيار القرار المناسب، لافتاً إلى وجود عدة خيارات للتعامل مع ملف التجوال المجاني.

وكانت شركة موبايلي السعودية قد أعلنت عن ارتفاع أرباحها بـ11%، في الربع الأول من العام مقارنة بمستواها قبل عام لتصل إلى 1.34 مليار ريال، لكن الأرباح تراجعت بـ29%، مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي.

وجاءت النتائج متماشية مع متوسط التوقعات.

وقال الناصر "30% من أرباح موبايلي جاءت من قطاع البيانات، وهي بالتأكيد نسبة كبيرة، سنواصل الحفاظ على مستويات نمو متقاربة خلال السنوات القادمة مع التركيز على قطاعي الأعمال والبيانات".

وحول تأثير ربط عملية الشحن ببطاقة الهوية قال الناصر إن التأثير طال كل الشركات، إلا أننا في موبايلي نجد تحسناً ملحوظاً في كل أسبوع عن الآخر.

وأرجعت شركة موبايلي ارتفاع أرباحها خلال الربع الأول إلى ارتفاع إيرادات البيانات بشكلٍ رئيس واستمرار ارتفاع إيرادات قطاع الأعمال. كما أرجعت الشركة تراجع أرباحها على أساس فصلي إلى أنه العوامل الموسمية كموسم الحج ومناسبات نهاية العام.