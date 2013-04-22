مؤسسة الموانئ السعودية تنفذ مشاريع بـ 5 مليارات ريال

قال رئيس المؤسسة العامة للموانئ في السعودية، عبد العزيز التويجري في لقاء خاص مع "العربية" على هامش منتدى جدة التجاري، إنه يتم تنفيذ مشاريع حالياً بـ5 مليارات ريال.

وأضاف التويجري أن مشاريع الموانئ تشمل أرصفة وساحات وتعميق البحر

وأكد التويجري أن الجسر البري بين شرق السعودية وغربها سيساهم في دعم كفاءة الموانئ، وسيضيف مجالا تشغيليا للموانئ، لافتاً إلى بدء تشغيل جزء من الجسر البري.

وكانت المؤسسة العامة للموانئ قد أعدت استراتيجية وطنية لتطوير وتشغيل الموانئ السعودية، يتم البناء عليها في تنفيذ خطط التطوير والتوسعة في جميع الموانئ، لتلبية متطلبات التنمية بما يتوافق مع النمو السكاني والعوامل المؤثرة على حركة التجارة للسنوات المقبلة.