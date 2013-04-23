السعودية تحتاج لإضافة 4000 ميغاوات من الكهرباء سنوياً

أكد محافظ هيئة تنظيم الكهرباء في السعودية الدكتور عبدالله الشمري، أن المملكة تحتاج لإضافة نحو 4 آلاف ميغاوت وات من الكهرباء سنوياً لمواجهة النمو المتزايد على الطاقة في السعودية، والذي وصل إلى 8% سنوياً.

وقال الشمري في مقابلة مع "العربية" على هامش ندوة "الطاقة السعودية المستدامة" في الرياض: "إن معدل استهلاك الكهرباء في السعودية يعد من أعلى المعدلات في العالم، وهو ما يفرض احتياجات استثمارية كبيرة لتلبية الطلب المتنامي، وكذلك استهلاك كميات كبيرة من النفط، وهو ما يفرض ضرورة ترشيد الاستهلاك لتوفير هذه الاستثمارات الهائلة، وتوفير كميات كبيرة من النفط التي يمكن تصديرها وتوفير عائدات كبيرة للأجيال المقبلة".

وأكد الشمري ضرورة تطبيق العزل الحراري في كافة المباني بالمملكة، لأنه يعتبر من أهم العوامل في زيادة استهلاك الكهرباء، بجانب عامل آخر هو رداءة الأجهزة الكهربائية المستخدمة في منازل السعوديين.

وأشار إلى ان تطبيق العزل الحراري في جميع المباني بالمملكة يوفر نحو 30-40% من استهلاك الكهرباء في المنازل.