ليبيا سترفع إنتاج النفط إلى 1.7 مليون برميل خلال 3 أشهر

قال وزير النفط الليبي عبدالباري العروسي في مقابلة مع "العربية"، إن "ليبيا سترفع إنتاجها من النفط إلى 1.7 مليون برميل خلال ثلاثة أشهر على اقصى تقدير"، مشيراً إلى أن الطاقة الإنتاجية تسمح بذلك ولكن توجد بعض المشاكل الفنية التي يتم العمل على حلها حالياً.

وأضاف العروسي "إن ليبيا تنتج حالياً نحو 1.55 مليون برميل من النفط يومياً، وتبلغ حصة التصدير منها بعد تلبية الاحتياجات المحلية نحو 1.1 مليون برميل".

وأوضح أنه عندما يتم رفع الإنتاج إلى المستوى المستهدف، ستقوم ليبيا بطلب رفع حصتها في إنتاج منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) من نحو 1.5 مليون برميل يوميا حالياً، مشيراً إلى أن توجيه الطلب إلى المنظمة يأتي في إطار الشفافية التي تحرص عليها الحكومة الليبية.

ولم تبحث أوبك حصص الدول الأعضاء منذ عام 2011 عندما حددت هدف الإنتاج بواقع 30 مليون برميل يوميا. لكن مع ارتفاع الإنتاج في ليبيا والعراق قد يقتضي الأمر بحث مسألة الحصص في مرحلة ما.

وكان آخر هدف للإنتاج الليبي بموجب اتفاق أبرم في عام 2008 يبلغ 1.47 مليون برميل يوميا. ومن المقرر ان تعقد أوبك اجتماعها المقبل في 31 مايو المقبل.