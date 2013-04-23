الربيعة لـ"العربية": دعم كامل لتوطين الطاقة المتجددة بالسعودية

قال وزير التجارة السعودي الدكتور توفيق الربيعة إنه سيتم توجيه الدعم بكل الوسائل لتوطين صناعة الطاقة الذرية والمتجددة.

وأضاف الربيعة في تصريحات لقناة "العربية" إنه سيتم توطين الوظائف في قطاع الطاقة المتجددة بنسبة 80%، فيما ستكون نسبة التوطين في قطاع الطاقة الذرية بنسبة تصل إلى 60%.

وأشار الربيعة إلى أنه سيتم توفير الأراضي والدراسات المطلوبة لبناء تجمعات صناعية لخلق فرص عمل للشابات والشباب السعودي في قطاع الطاقة المتجددة.

ومن المنتظر أن يسهم تنويع مصادر الطاقة لدى السعودية في الحفاظ على المصادر واستخدامها لفترة أطول والاستفادة بذلك من الارتفاع المتوقع حدوثه لأسعار الوقود الأحفوري.

وتخطط السعودية للوصول بقدرة توليد الطاقة المتجددة إلى 23.9 غيغاواط بحلول 2020، و54.1 غيغاواط بحلول 2032.