السليمان: نستهدف بناء قطاع طاقة متجددة اقتصادي وليس محطات

قال نائب رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة الدكتور خالد السليمان إن الهدف من إنشاء المدينة هو بناء قطاع طاقة متجددة اقتصادي يخدم الاقتصاد السعودي، وليس بناء محطات.



وأشار السليمان في مقابلة مع قناة "العربية" على هامش ندوة الطاقة السعودية المستدامة إلى ضرورة تقييم أوضاع القطاعين الصناعي والخاص للاستثمار في الطاقة.

وقال: "لابد أن نتجه لمصادر أخرى للطاقة، الله حبا السعودية بطاقة للرياح والشمس المتجددة، بالإضافة إلى الطاقة النفطية، ونستهدف إطالة عمر الموارد الهيدروكربونية وتوفير استخدامها".

وأكد السليمان أن الاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة مكلف، ما يستوجب السعي لتعظيم العائد للمملكة من الاستثمار في هذا القطاع.