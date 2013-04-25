الزبن: سيولة "ألافكو" قوية وطلبياتنا تشمل 117 طائرة

قال رئيس مجلس الإدارة لشركة "ألافكو"، أحمد الزبن: "إن وضع السيولة في الشركة حالياً أكثر من ممتاز، ولا نجد عائقاً أمام عملياتنا المستقبلية القريبة، خاصة فيما يتعلق بتعاقدات الطائرات الجديدة، حيث ندفع حصة 15-20% من قيمة أي طائرة ونقوم بتمويل القيمة المتبقية من البنوك، مشيراً إلى أن "إجمالي الطائرات التي طلبناها تصل إلى 117 طائرة، منها 20 بوينغ، 97 طائرة إيرباص".

وفي مقابلة مع "العربية"، توقع الزبن أن تحقق الشركة أداءً قوياً خلال العام المالي الحالي بعد قيام الشركة بشراء وتأجير طائرتين جديدتين من طراز "بوينغ 777 – 300 آر"، وتم تأجير الطائرتين للخطوط الإندونيسية "جارودا" لفترة 12 سنة تبدأ في يونيو ويوليو المقبلين، وهو ما سيساهم في دعم نتائج الشركة عن الربع الرابع والعام بأكمله".

وأوضح أن القيمة المعلنة للطائرة الواحدة من طراز "بوينغ 777 – 300 آر"، هو 315 مليون دولار، وإن كان المدفوع فعلياً يخضع لعمليات تفاوض، مشيراً إلى أن القيمة الإيجارية للطائرة تبلغ 1% من قيمة الطائرة شهرياً.

وتراجعت أرباح شركة "ألافكو لتمويل شراء وتأجير الطائرات" الكويتية بنحو 40% خلال الربع الثاني من عامها المالي المنتهي في 31 مارس الماضي، لتصل إلى مليوني دينار كويتي (7 ملايين دولار).

كما انخفضت أرباح الشركة عن النصف الأول من العام بنحو 28%، لتصل إلى 13.2 مليون دينار (46.3 مليون دولار)، مقارنة بنحو 18.3 مليون دينار، حققتها في الفترة المقابلة من السنة المالية الماضية.

وقال الزبن لـ"العربية": "إن التراجع في الأرباح يأتي نتيجة وجود أرباح غير متكررة كبيرة خلال العام الماضي تزيد بنحو 5 ملايين دينار عن الأرباح غير المكررة خلال الفترة الحالية، ولكننا حققنا نمواً بنحو 12% في أرباحنا التشغيلية، وهو الأمر الأهم بالنسبة للشركة، حتى لو كانت الأرباح غير المتكررة مهمة وتدعم المركز المالي للشركة".

وقامت "ألافكو" خلال النصف الأول بتأجير طائرتَي إيرباص A320 لشركة "فيت جيت" الفيتنامية، ليصبح عدد الطائرات المؤجرة لشركة فيت جيت الفيتنامية 5 طائرات، كما تمكّنت الشركة أيضاً من بيع طائرتين من نوع بوينغ B777-200ER لشركة تشاينا سوثرن الصينية بعد انتهاء عقد التأجير على نفس الشركة.