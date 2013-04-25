21 مليار دولار تحويلات الهنود من الخليج في 2012

قال نائب الرئيس رئيس الأعمال في شركة إكسبريس موني سوديش جيريان إن تحويلات الهنود من دول الخليج خلال 2012، بلغت قيمتها 21 مليار دولار.

وأضاف جيريان في مقابلة خاصة مع "العربية نت" في دبي، إن قيمة التحويلات المالية من المنطقة بلغت في 2012، نحو 83 مليار دولار، 95%، منها من دول الخليج، فيما بلغت قيمة التحويلات المالية من السعودية خلال العام الماضي 35 مليار دولار.

وتعد "إكسبريس موني"، أحد أسرع العلامات التجارية نمواً في مجال تحويل وإرسال الأموال عالمياً وبتواجد قوي في 5 قارات، وشهدت نمواً سريعاً في أكثر من 150 دولة لأكثر من 14 سنة، حيث بدأت عملها في سبتمبر 1999.

"بلغت قيمة التحويلات المالية للهند العام الماضي 69 مليار دولار، يأتي نحو 31%، منها من دول الخليج، وتحتل الهند المرتبة الأول عالميا في الدول المستقبلة للتحويلات المالية"، بحسب جيريان.

وقال إن الصين تأتي في المرتبة الثانية من حيث الدول المستقبلة للتحويلات المالية بـ60 مليار دولار، والفلبين في المرتبة الثالثة 24 مليار دولار، ثم المكسيك 23 مليار دولار، ونيجيريا 21.1 مليار دولار، وفي المرتبة السادسة تأتي مصر بنحو 21 مليار دولار، ثم باكستان 14 مليار دولار، بنغلادش 14 مليار دولار، وفيتنام 8 مليارات دولار، ثم لبنان في المرتبة العاشرة عالمياً بنحو 7 مليارات دولار.

وتستحوذ إكسبريس موني على نحو 5.5%، من التحويلات المالية العالمية ولديها وجود قوي في 5 قارات، حيث تقدم خدماتها من خلال ما يزيد على 170 ألف وكيل خدمات.

وتوقع جيريان أن تصل التحويلات المالية العالمية في 2013، إلى 401 مليار دولار بنمو يصل لـ8.8%، عن قيمة التحويلات في 2012.