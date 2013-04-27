جان ميشال: دبي مهيأة للتعافي وسداد جزء من ديونها لأبوظبي

قال جان ميشال صليبا، الاقتصادي في وحدة الأبحاث لدى بنك أوف أميركا ميريل لينش في لقاء له مع قناة العربية إن زيارته لدبي أكدت تعافي الاقتصاد، حيث يتوقع أن تسجل نمواً بـ4%، بمعدلات نمو أكثر استدامة من السنوات السابقة.

وأضاف أن القطاعات الخارجية داعمة لدبي خاصة في شروط السيولة، وأكد أن التحدي الرئيسي متعلق بالديون المستحقة، طالما بقت السيولة العالمية داعمة لدبي فستتمكن من إعادة هيكلة جزء من الديون المستحقة.

وأشار إلى أن "مؤسسة دبي للاستثمارات (الذراع الاستثماري لحكومة دبي) وبورصة دبي ديون قد تمثل تحد. وأضاف أن مؤسسة دبي للاستثمارات لديها ديون بقيمة ملياري دولار مستحقة في أغسطس وبورصة دبي نحو 400 مليون دولار مستحقة في ديسمبر.

وتوقع أن تتم سداد هذه الديون، العام القادم، حيث إن هناك 30 مليار دولار من الديون المستحقة، 20 مليار منها لحكومة أبوظبي. وأكد أن التعافي يزود احتمالية سداد دبي لجزء من الديون المستحقة لصالح ابوظبي و ان تتم إعادة هيكلة الجزء الآخر، لكن الرؤية غير واضحة بشأن الديون التي تستحق عام 2015 وفيما بعد خاصة المستحقة على "دبي العالمية" و"نخيل".

وأضاف قائلا: "ما فهمناه هو أن البنك المركزي ينسق بشكل مستمر مع البنوك ونتوقع تقدما في هذا الملف بحلول نهاية العام، وأعتقد أن مقترحا نهائيا سيساهم في ضمان أساسيات قوية للقطاع ولكن لا أعتقد أنه سيؤثر على القطاع العقاري بدرجة كبيرة على غالبية الصفقات أو 80% منها تدفع نقدا".

من جهة أخرى، أكد أن انطباعه من اجتماعات البنك في قطر هو أن الإنفاق المتعلق باستضافة كأس العالم سيكون له أثر تحويلي على الاقتصاد القطري وحجم الإنفاق كبير مقارنة بحجم الاقتصاد. وتوقع أن يصل الإنفاق على مدار الـ5 سنوات القادمة الى 95 مليار دولار.

وأضاف أن الاقتصاد القطري في موقع قوي جدا، ولديهم موارد كافية لتمويل خطط البنى التحتية المقترحة وقطر محصنة أيضا من ناحية تراجع أسعار الطاقة.