خبير: العقار العمودي سيحل مشكلة الإسكان بالسعودية

استبعد الرئيس التنفيذي لشركة المزيني العقارية حمد المزيني تأثير القرارات الأخيرة، الرامية لحل مشكلة الإسكان في المملكة، على أسعار العقار داخل المدن السعودية.

وقال المزيني في مقابلة مع قناة العربية على هامش معرض الرياض للعقارات والتطوير العمراني "القرارات الأخيرة غير مؤثرة على أسعار العقارات، ما سيتأثر فقط الأطراف والتأثير سيكون بنسبة طفيفة".

وأكد المزيني أن ما سيحل أزمة الإسكان في السعودية الصعود العمودي وليس التوسع الأفقي، لافتاً إلى أن الإقبال تزايد بنسبة كبيرة على شراء الشقق داخل الأبراج.

وحول ما يقال عن رؤية المجتمع السعودي للسكن في الشقق وأنها فقط مرحلة انتقالية قال المزيني "هذه النظرة كانت في السابق، والآن تغير الوضع، وبرنامج خادم الحرمين للابتعاث غيَر هذه الأفكار القديمة، حيث يرغب الأبناء في العيش باستقلالية بعيداً عن الآباء على عكس ما كان في السابق".