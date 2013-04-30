العامري: نصف مليون ريال غير كافٍ لإنشاء منزل في السعودية

قال بندر العامري، رئيس مجلس إدارة مجموعة "ماسة العامرية": "إن المطورين العقاريين في السعودية يتساءلون عن مدى إمكانية تطبيق مبلغ القرض العقاري على أرض الواقع"، مشيراً إلى وجود مصاعب تشوب الحوار بين المطورين العقاريين ووزارة الإسكان.

وأضاف العامري في مقابلة مع "العربية" على هامش فعاليات "معرض الرياض للعقارات والتطوير العمراني"، الذي يبحث قضايا التطوير والاستثمار والتمويل العقاري في السعودية والخليج: "إن وزارة الإسكان تطالب المطورين بالشراكة في مشروع الإسكان، فيما يقول المطورون إن مبلغ نصف مليون ريال غير كاف لإنشاء منزل، وإن التكلفة لا تقل عن 1.2 مليون ريال".

وطالب العامري وزارة الإسكان بالمساهمة لإيجاد حلول لهذا الفارق بين المبلغ المقرر والتكلفة الفعلية، خاصة أن الأرض سعرها مرتفع.

وأشار إلى أن الأراضي المتوافرة للتوزيع تقدر بنحو 200 ألف قطعة، فيما يصل إجمالي الطلبات من المواطنين إلى نحو مليون طلب تنتظر تلبيتها.