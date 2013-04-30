السعودية .. الإسمنت المستورد يصل خلال أسبوعين

أكد رئيس "اللجنة الوطنية لشركات الإسمنت"، زامل المقرن، أن كميات الأسمنت التي ستقوم المصانع المحلية باستيرادها ستكون متوفرة في السعودية خلال الأسبوعين القادمين، وقد تم تحديد سعر البيع باثني عشر ريالاً للكيس للموانئ وأربعة عشر ريالاً لمواقع البيع الرسمية.

وفي مقابلة مع "العربية"، أكد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة "إسمنت المنطقة الجنوبية"، سفر ظفير، أن بعض الشركات قد تستورد الإسمنت الجاهز، أما الشركات التي لديها طاقة طحن إضافية ستستورد مادة الكلنكر.

وأشار ظفير، إلى أن الفجوة حالياً في سوق الاسمنت السعودي تصل إلى ثلاثة ملايين طن سنوياً، حيث من المتوقع أن يصل مستوى الإنتاج الإجمالي إلى 55 مليون طن، في حين يبلغ الاستهلاك نحو 58 مليون طن، وهو ما يستدعي الإستيراد لسد هذه الفجوة.

وأشار ظفير إلى أن الشركات الجديدة التي حصلت على تصاريح منذ سنتين لم يظهر منها سوى شركتان فقط، مشيراً إلى أن الحل الافضل لزيادة الإنتاج هو توسيع طاقة المصانع الحالية، حيث تمتلك فعلياً المحاجر والإمكانات اللازمة للاسراع بسد الفجوة الحالية".

وكان وزير التجارة والصناعة توفيق الربيعة قد شدد على ضرورة قيام الشركات ببناء مخزون استراتيجي يعادل انتاج شهرين لكل مصنع، وتغطية أي نقص في الانتاج بالاستيراد.

كما دعا الشركات إلى استيراد الكميات المخصصة لها من الاسمنت بما يتوافق مع احتياجات السوق المحلية، محذراً من أن أي تأخر سيعرضها للعقوبات النظامية.