بن جمعة: لا استقلالية لأي دولة في تحقيق الاكتفاء الكلي للنفط

أكد الدكتور فهد بن جمعة، المحلل الاقتصادي، في مقابلة مع قناة "العربية" أنه لا استقلالية لأي دولة من الدول الكبرى المستهلكة للنفط في تحقيق الاكتفاء الكلي للنفط.

وأشار بن جمعة الى أن الولايات المتحدة الأمريكية لن تستغني عن نفط السعودية بأي حال من الأحوال لأن خام المملكة من النوع الثقيل الذي تحتاجه أميركا في الصناعات التحويلية.

وأضاف أن السياسة النفطية للسعودية واضحة وتهدف الى استقرار أسعار النفط، من خلال الحد من تحفيز الشركات على الاستثمار في النفط الصخري العالي الكلفة.

وأوضح أن سعر النفط بما فوق الـ90 والـ100 دولار للبرميل مناسب ويكفل هامشا ربحيا جيدا جداً للشركات.

من جهة أخرى، أشار الى أهمية الجهود الحثيثة للدولة في ترشيد الاستهلاك المحلي للطاقة عن طريق تطبيق الأنظمة والمواصفات بشكل جدي.

