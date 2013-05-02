الذهب يرتفع بعد خفض "المركزي" الأوروبي الفائدة إلى 0.5%

صعدت أسعار الذهب، الخميس، بعد أن قرر البنك المركزي الأوروبي خفض سعر الفائدة الرئيسي 25 نقطة أساس، لتصل إلى مستوى منخفض قياسي عند 0.50 بالمئة.

وعادة ما تصبّ أسعار الفائدة المنخفضة في مصلحة الذهب، إذ تشجع المستثمرين على شراء الأصول التي لا ترتبط بأسعار الفائدة مثل المعدن النفيس.

وارتفع الذهب لأعلى مستوى خلال الجلسة عند 1461.65 دولار للأوقية (الأونصة) بعد قرار الفائدة وسجل 1458.71 دولار للأوقية بحلول الساعة 1211 بتوقيت غرينيتش مرتفعاً 0.1 بالمئة.

وهبط الذهب واحداً بالمئة في الجلسة السابقة - في أكبر خسارة يومية منذ تراجعه التاريخي في منتصف أبريل/نيسان - إلى 1439.74 دولار في أدنى سعر منذ 25 أبريل.

وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم يونيو/حزيران 0.8 بالمئة إلى 1457.20 دولار للأوقية.

وبين المعادن النفيسة الأخرى صعد سعر الفضة 1.1 بالمئة إلى 23.83 دولار للأوقية.

وارتفع البلاتين 0.7 بالمئة إلى 1480.76 دولار، بينما هبط البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 684.22 دولار للأوقية، بعد أن بلغ أعلى مستوى في أسبوعين عند 700.72 دولار يوم الثلاثاء.