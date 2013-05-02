الطبري: 10 مليارات درهم أعمال "دريك آند سكل" الحالية

حققت شركة "دريك آند سكل إنترناشيونال" المدرجة في سوق دبي المالي أرباحاً أفضل بكثير من توقعات المحللين، بعد تسجيلها نمواً بلغ 47% في صافي أرباحها خلال الربع الأول من العام الجاري، لتصل إلى 63 مليون درهم، بدعم من عملياتها في السعودية.

وفي مقابلة مع قناة "العربية" قالت مدير شؤون الشركة التنفيذي لدى "دريك آند سكل"، زينة الطبري، "إن المناطق الجديدة التي دخلتها الشركة خلال الفترة الأخيرة، ومنها مصر والجزائر والعراق"، مشيرة إلى أن هوامش الربحية في الشركة ارتفعت بشكل كبيرة خلال الربع الأول، بدعم من هذه المناطق، في حين تسجل هوامش الربحية في السعودية والإمارات مستويات جيدة، ولكنها بعيدة عن مستوياتها خلال السنوات التي سبقت الأزمة المالية".

وأشارت الطبري إلى أن إيرادات الشركة زادت 58%، إلى 1.2 مليار درهم، وجاءت الأرباح أفضل من الربع السابق وكذلك من الربع المقابل من العام الماضي".

وأوضحت جاءت الإيرادات بصفة أساسية من منطقتين، 60% من السعودية، ونحو 19% من الإمارات منها نحو 12% من أبوظبي، أما الحصة المتبقية والتي تزيد عن 21% فجاءت من مصر، والجزائر، وأوروبا وقطر والتي نتوقع تحسن الإيرادات منها بشكل كبير". وأكدت على تحسن مستويات السيولة النقدية لدى "دريك آند سكل"، حيث تبلع نحو 100 مليون درهم.

وأوضحت الطبري أن "دريك" لديها أعمال بنحو 10 مليارات درهم حتى نهاية أبريل الجاري، ونحو 50% من هذه المشاريع في السعودية، وهو ما يرجح تحقيق زيادة كبيرة للإيرادات من السعودية، بالإضافة إلى الإيرادات من المناطق الجديدة.