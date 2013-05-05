السعودية.. حماية المستهلك تقاضي "الاتصالات" لإعادة التجوال

قال رئيس جمعية حماية المستهلك في السعودية، ناصر التويم: "إن قرار هيئة الاتصالات بإلغاء التجوال المجاني يأتي ضدّ مصلحة المستهلك"، معرباً عن أمله بأن يكون لدى الهيئة الشجاعة للتراجع عن القرار حفاظاً على حقوق المستهلكين.

وأكد التويم في مقابلة مع "العربية" أن جمعية حماية المستهلك تستعد حالياً لرفع قضية ضد هيئة الاتصالات لإلغاء قرار إيقاف خدمة التجوال المجاني، مشيراً إلى أن الهيئة وفقاً لقانونها التنظيمي مسؤولة عن العناية بشؤون المستهلكين وحماية حقوقهم.

وفي السياق نفسه، أكد عضو مجلس الشورى عبدالله العسكر، لصحيفة "عكاظ"، أن المجلس سيقوم باستدعاء محافظ الهيئة عبدالله الضراب، لمساءلته بشأن قرار إلغاء التجوال المجاني، متوقعاً أن يتم التراجع عن قرار الهيئة بعد الجلسة، مشدداً على تعارضه مع مطالب الشركات الثلاث المشغلة للهاتف الجوال في السعودية.

وطالب التويم بحقّ تمثيل المستهلك في اللجان والهيئات التنظيمية المحلية، وفقاً لما هو متعارف عليه في كافة المنظمات والهيئات الدولية، مؤكداً أن وجود ممثلين لحماية المستهلك سيجهض مثل هذه القرار التي تضرّ المستهلكين.

وقال "بدأنا بالفعل مخاطبة الجهات ذات العلاقة للحصول على تمثيل للمستهلكين، ووجدنا بوادر إيجابية من بعض الهيئات، ونواصل المساعي في هذا الاتجاه لأن تمثيل المستهلكين حقّ مكفول قانوناً".

وأعرب مراقبون في قطاع الاتصالات عن دهشتهم من قيام الشركات الثلاث بتنفيذ قرار الهيئة بوقف خدمات التجوال بعد ثلاث سنوات من صدوره.