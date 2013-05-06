توزيعات الشركات التابعة تعزز أرباح "القرين للبتروكيماويات"

حققت شركة "القرين لصناعة الكيماويات البترولية" أرباحاً صافية بلغت 22.61 مليون دينار (79.5 مليون دولار) خلال السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2013.

وكانت الشركة قد حققت أرباحاً بلغت 33.02 مليون دينار للسنة المالية السابقة المكونة من خمسة عشر شهرا والمنتهية في 31 مارس 2012، بعد أن عدلت العام الماضي سنتها المالية لتبدأ من أبريل نيسان من كل عام بدلا من يناير.

وبلغ إجمالي أصول الشركة مع نهاية السنة المالية الحالية 290.71 مليون دينار "1.018 مليار دولار"، بنمو 13.5% مقارنة مع 256.09 مليون دينار قبل عام.

وفي مقابلة مع قناة "العربية"، كشف سعدون العلي، نائب الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة "القرين لصناعة الكيماويات البترولية" عن تحقيق الشركة أرباحاً بمبلغ 1.7 مليون دينار "5.95 مليون دولار"، من بيع أصول في الربع الماضي.

وأشار العلي إلى أن توزيعات أرباح الشركات التابعة بنحو 19 مليون دينار، شكلت دعماً قوياً لأرباح "القرين". وفصل العلي في حديثه، التوزيعات التي حصلت عليها القرين من شركاتها التابعة.

وأوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 10% من رأس مال الشركة المدفوع أي ما يعادل عشرة فلوس لكل سهم.