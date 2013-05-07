المازي: قرار تصفية "المتكاملة" خطوة قوية والمساهمون أخطأـوا

قال رئيس "الشركة الوطنية لأنظمة المعلومات" السعودية، عبد الرحمن المازي، "إن قرار تصفية (الشركة السعودية للاتصالات المتكاملة)، واضح تماماً فيما يتعلق بحقوق المساهمين، حيث إنهم سيحصلون على عوائد التصفية دون المؤسسين، مشيراً إلى أن القيمة الدفترية للسهم في حدود 9 ريالات".

وأوضح المازي في مقابلة مع "العربية"، على هامش "مؤتمر اليورومني" في الرياض، أنه بشكل تقديري فإن المساهمين قد يحصلون على نحو 18 ريال للسهم

وأكد المازي أن قرار تصفية شركة "المتكاملة" خطوة قوية وصحيحة، ويعطي رسالة واضحة للجميع بأن هناك خطوات كبيرة لإصلاح أي أخطاء أو خلل في الأنظمة والقوانين أو طريقة تطبيقها، وفي الحفاظ على حقوق الجميع"

وكانت "هيئة السوق المالية" قد أعلنت اليوم، عن تلقيها قرارا وزاريا ساميا يتضمن الموافقة على قرار مجلس إدارة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بإلغاء الموافقة على الترخيص لـ"الشركة السعودية للاتصالات المتكاملة"، وأن تتولى لجنة مشكلة من وزارة التجارة والصناعة وهيئة السوق المالية وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات إنهاء إجراءات تصفية الشركة وفقاً للآلية التي تضعها اللجنة، مع التأكيد على مراعاة أن تكون الأولوية في سداد التزامات الشركة للمكتتبين والمساهمين فيها من غير المؤسسين، على أن تُنهي اللجنة أعمالها بشكل عاجل جداً في مدة لا تتجاوز ستة أشهر.

وأضاف المازي، "النظام كان واضحاً، ولكن كان هناك فجوات في التكامل بين الجهات المختصة، وقال، "لا أعفي المساهمين من المسؤولية عن قرارهم الاستثماري بالمشاركة في هذه الشركة، حيث لا يوجد أي أساس استثماري لاتخاذهم هذا القرار سوى المضاربة والسعي للربح السريع، فليس من المنطقي أن يصل سعر السهم إلى 60 و70 ريالا وهي لم تبدأ العمل بالفعل".