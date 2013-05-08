البلاد للاستثمار: السعودية تتمتع بعوامل جذب لمستثمري الصكوك

أكد الرئيس التنفيذي لشركة البلاد للاستثمار أيهم اليوسف أن السوق السعودية تتمتع بعوامل جذب قوية للمستثمرين في مجال إصدارات الصكوك.

وأشار اليوسف في لقاء مع "العربية" على هامش مؤتمر اليورومني المنعقد حاليا في الرياض إلى أن دور هيئة السوق المالية في تشجيع سوق الإصدارات التي تأتي وسط مناخ استثماري يعد الأفضل في المنطقة.

وأكد رئيس شركة البلاد للاستثمار أن السعودية تتمتع بنسب نمو وسيولة عالية لتنشيط إصدارات الصكوك، مشيراً إلى أن المناخ الاستثماري يعد الأفضل في المنطقة رغم محدودية قنوات الاستثمار.

ولفت اليوسف إلى أن جاذبية المناخ الاستثماري بالسعودية تستند للنمو الاقتصادي والإنفاق الحكومي.