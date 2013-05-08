أحمد بن سعيد: دبي ستجذب 20 مليون سائح في 2020

قال رئيس هيئة دبي للطيران المدني الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم إن شركة طيران الإمارات تشغل 45%، من حركة الطيران في مطار دبي الدولي، فيما تشغل شركة فلاي دبي 15%، والباقي للشركات الأخرى.

وأكد بن سعيد الذي يرأس شركة طيران الإمارات في تصريحات لقناة "العربية" "افتتحنا في طيران الإمارات نحو 10 محطات جديدة في عام 2012، وهذه السنة لدينا محطات جديدة الى السويد وروما ونيويورك واليابان وغيرها الكثير، ودخل الاسطول 32 طائرة جديدة A380، و777 بوينغ هذا العام، وهذا إنجاز كبير".

وحول نمو السفر في مطار دبي قال بن سعيد "20.8%، نسبة النمو في مطار دبي، وفي يناير سافر ما يقارب 6 ملايين مسافر من خلال مطار دبي".

وقال بن سعيد "أنا متأكد من أننا سنحقق رقم الـ20 مليون زائر، لدينا في طيران الإمارات طائرات كثيرة وضخمة، وسنفتح خطوطا جديدة، ولدينا العديد من الفنادق المستعدة لاستقبال المزيد من السائحين".

وتوقع بن سعيد ارتفاع عدد الزوار عن 20 مليون في حال فوز دبي باستضافة اكسبو 2020.

وأكد بن سعيد أن طيران الإمارات من أوائل الشركات التي أدخلت خدمة الهاتف 3G، حيث تحاول جميع الشركات في العالم تبسيط إجراءات السفر من خلال تطبيقات الأجهزة الذكية والانترنت.