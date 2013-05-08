دبي تعتزم رفع مساهمة قطاع السياحة إلى 300 مليار درهم

تزامناً مع انطلاق معرض سوق السفر العربي في دبي، أعلن الشيخ محمد بن راشد رؤية دبي 2020 لتطوير القطاع السياحي، والتي تهدف إلى رفع مساهمة السياحة في العائدات المالية للإمارة بنحو ثلاثة أضعاف، من خلال جذب نحو 20 مليون سائح إلى دبي في العام 2020.

وتعتبر رؤية دبي طموحة وتبدو واقعية في ظل الانتعاش الذي تشهده الإمارة وعودة المشاريع العقارية والسياحية الى حيز التنفيذ، خاصة وأن المدينة استقبلت 10 ملايين سائح العام الماضي وهي ضمن المدن العشرة الأكثر استقطاباً للسائحين في 2012، بحسب تقرير مجلة فوربز.

وتعمل دائرة السياحة والتسويق التجاري على تحقيق هذه الرؤية من خلال استقطاب سائحين جدد من أميركا اللاتينية والصين والاقتصادات الناشئة في إفريقيا، وكذلك زيادة متوسط الإقامة البالغة حاليا 3.67 يوم وكذلك العمل على زيادة متوسط إقامة رجال الأعمال وكذلك جذبهم للمجيء في زيارات خاصة مع عوائلهم.

وقال رئيس هيئة دبي للطيران المدني الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم "مستعدون لاستقبال 20 مليون سائح في 2020، لدينا في طيران الإمارات طائرات كثيرة وضخمة وكذلك سنفتح خطوطا جديدة الى السويد وروما ونيويورك واليابان وكذلك لدينا العديد من الفنادق المستعدة لاستقبال المزيد من السواح".

وقال الرئيس التنفيذي في "فلاي دبي"، غيث الغيث إن شركته ستفتح خطوطا جديدة لأماكن غير مخدّمة للمساهمة في تحقيق رؤية دبي 2020، وجلب المزيد من السائحين.

وتسعى دبي لرفع مساهمة قطاع السياحة في اقتصادها المحلي من 100 مليار الى 300 مليار درهم بحلول عام 2020.

وقال مدير الشراكة الاستراتيجية في مؤسسة دبي للفعاليات سعيد الفلاسي "أطلقنا العديد من الحملات هذا الصيف لتشجيع السياحة، العيد في دبي، الصيف في دبي، رمضان في دبي.. ونتوقع زيادة في الزوار من دول الخليج بـ60%".

ويتوقع المسؤولون في الإمارة ارتفاع عدد الزوار لأكثر من 20 مليون في حال فوز دبي باستضافة اكسبو 2020 وهو ما سيعلن عنه في نوفمبر المقبل.